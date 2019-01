Salsa muy picante "de botella" Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 3 Un puré de chiles habaneros y serranos en vinagre blanco y con un toque de ajo. Prepara esta salsa en casa para darle más sabor a tus platillos. De un sabor similar al de la Salsa Tabasco®. Ingredientes 2 tazas de vinagre blanco

36 chiles serranos

24 chiles habaneros

1 cucharada de cebolla en polvo

3 dientes de ajo, finamente picados

1 cucharadita de pimienta negra molida

1. Hierve el vinagre en una olla grande. Agrega los chiles serranos y habaneros y cuécelos en el vinagre hirviendo durante 3 minutos. Pasa los chiles con el vinagre a la licuadora, agrega la cebolla en polvo, ajo, pimienta y chile en polvo. Licua, subiendo la velocidd poco a poco, hasta tener una mezcla homogénea, aproximadamente 3 minutos.

