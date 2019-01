Crema de papa con alfalfa Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Sopa cremosa de papa con zanahoria, alfalfa y un toque de perejil. Una receta muy fácil de preparar y nutritiva. Ingredientes 3 papas, peladas y en cubos

1 zanahoria, pelada y troceada

150 gramos de alfalfa

2 cucharadas de mantequilla

1 trozo de cebolla, picada

3 ramas de perejil, picadas

1. Coloca la papas, zanahorias y alfalfa en un olla. Agrega 2 tazas de agua, tapa y cuece a fuego alto hasta que el agua empiece a hervir. Reduce el fuego a bajo y sigue cociendo hasta que las papas estén suaves, aproximadamente 20 minutos. Deja enfriar y licua bien con todo y agua. 2. Derrite la mantequilla en una cacerola a fuego medio. Agrega la cebolla y sofríe hasta que se vea transparente. Vierte el licuado de verduras y el perejil, y sazona con sal. Cocina hasta que todo se haya calentado y los sabores integrado. Si es necesario, agrega más agua al gusto.

