Tacos de arrachera en salsa de chile pasilla Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Tacos dorados rellenos de un guiso de arrachera de res y bañados en una salsa de tomate verde con chile pasilla. Ingredientes 750 gramos de arrachera de res

1 cebolla grande, finamente picada

2 dientes de ajo, finamente picados

3 jitomates, finamente picados

18 tortillas de maíz

1/2 taza de aceite de maíz Salsa 250 gramos de tomates verdes (tomatillos)

3 chiles pasilla, sin semillas

1 pizca de orégano seco

1 diente de ajo

4 cominos

4 pimientas

Sazona la arrachera con sal y pimienta, y asa en un sartén o comal hasta que esté bien cocida. Deshebra muy finamente. 2. Calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega la cebolla y 2 dientes de ajo picados. Sofríe hasta que se vean transparentes, aproximadamente 5 minutos. Añade el jitomate y cocina durante otros 5 minutos o hasta que cambie de color. Sazona con sal e incorpora la carne deshebrada. Cocina todo junto durante unos minutos más. 3. Rellena las tortillas con el guiso de arrachera y enrolla. 4. Calienta 1/2 taza de en un sartén grande a fuego medio-alto. Fríe los tacos hasta que se hayan dorado uniformemente. Escurre sobre toallas de papel y sirve bañados en la salsa de chile pasilla. 5. Cuece los tomates y los chiles en agua hirviendo durante 5 minutos. Deja enfriar, luego licua los tomates con los chiles, 1 diente de ajo, orégano, cominos, pimientas y vinagre (agrega un poco de agua, sólo si es necesario para que los ingredientes se muelan más fácilmente). Cuela la salsa dentro de una cacerola con 1 cucharadita de aceite caliente y fríe a fuego moderado durante 5 o 10 minutos, hasta que los sabores se hayan integrado. Salsa:

