Mantequilla de naranja con miel Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Mantequilla batida con miel y ralladura de naranja. Deliciosa sobre bisquets, hot cakes y waffles... o simplemente pan tostado. Si la quieres más dulce, simplemente agrega más miel. Ingredientes 1/4 taza de mantequilla suavizada

1/2 cucharada de miel

1/2 cucharadita de ralladura de naranja Cómo hacerlo 1. Bate la mantequilla con la batidora eléctrica en un tazón chico hasta que esté cremosa y esponjada. Sin dejar de batir, incorpora la miel y la ralladura de naranja.

