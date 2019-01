Jarabe de vainilla fácil Tiempo Total 6 Min Tiempo Activo 1 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Vainilla con leche, miel y mantequilla. Sirve este jarabe sobre tus hot cakes o waffles. Es dulce pero tiene mucho menos azúcar que otro tipo de jarabe. Ingredientes 2 cucharaditas de leche

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1 cucharada de miel

1. Mezcla la leche y la vainilla en un tazón. 2. Calienta la miel con la mantequilla dentro del horno de microondas durante 30 segundos. Incorpora la mezcla de leche. Permite que se enfríe antes de usar. Enfríala dentro del refrigerador si está muy caliente.

