Sushi de pepino y aguacate Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 35 Min Porciones 6 Estos rollos de sushi con pepino y aguacate son fáciles de preparar y puedes agregar carne de cangrejo o salmón ahumado. Sirve con salsa teriyaki, salsa de soya con wasabi o salsa de soya con chiles toreados rebanados. Ingredientes 1¼ tazas de agua

1 taza de arroz para sushi

3 cucharadas de vinagre de arroz

1 pizca de sal

4 hojas de alga marina

½ pepino cortado en tiras delgadas

1 aguacate pelado y rebanado Cómo hacerlo 1. Combina el agua y el arroz en una cacerola y deja que suelte el hervor. Tapa la cacerola, reduce la temperatura y cocina a fuego lento durante 20 minutos, o hasta que el arroz se haya ablandado y el agua se haya absorbido. Retira del fuego y agrega el vinagre y una pizca de sal. Deja enfriar. 2. Cubre una esterilla de bambú para sushi con plástico para adherente para evitar que se pegue el arroz. Coloca una hoja de alga sobre el plástico. Usa tus manos para extender el arroz uniformemente sobre el alga, pero deja un espacio vacío de aproximadamente 1.5 cm en la parte inferior. Coloca las tiras de pepino y el aguacate en el centro del arroz. Enrolla la esterilla aplicando suficiente presión. Desenrolla y enrolla de nuevo desde el extremo expuesto de la hoja de alga para hacer un rollo largo. Puedes mojar todo con un poco de agua para ayudar a sellar. Reserva y continúa con el resto de las hojas de nori, arroz y rellenos. 3. Utiliza un cuchillo afilado y húmedo para cortar los rollos en 5 ó 6 rebanadas. Sirve el sushi con el lado cortado hacia arriba y tus condimentos favoritos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

