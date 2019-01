Jalapeños y zanahorias en escabeche Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 12 Rodajas de chile jalapeño, zanahoria y cebolla morada reposan en una mezcla caliente de vinagre y azúcar. Ingredientes 1 1/2 tazas de vinagre blanco

1/4 taza de azúcar blanca

10 chiles jalapeños, en rodajas

2 tazas de zanahorias, en rodajas de 1/2 centímetro

1/2 cebolla morada, en aros de 1/2 centímetro Cómo hacerlo 1. Coloca el vinagre y el azúcar en una cacerola y calienta a fuego alto hasta que hierva y el azúcar se haya disuelto. Agrega entonces los jalapeños, zanahorias y cebolla. Retira del fuego y deja reposar durante 1 hora. Permite que se enfríe a temperatura ambiente antes de servir.

