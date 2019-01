Salsa chutney de mango Tiempo Total 1 H 40 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 240 Una salsa agridulce y ligeramente picante a base de mango, uva pasa, chile serrano y diferentes especias. Esta salsa se sirve sobre carne de cerdo o pollo. Ingredientes 3 tazas de vinagre blanco

6 tazas de azúcar blanca

6 tazas de azúcar mascabado

1 cucharadita de canela en polvo

2 cucharaditas de jengibre en polvo

4 cucharaditas de pimienga gorda en polvo

1 cucharadita de clavos de olor en polvo

2 cucharaditas de nuez moscada en polvo

5 chiles serranos rojos, picados 1 cucharadita de sal de grano

2 cebollas grandes, picadas

3 dientes de ajo, picados

1 taza de uva pasa blanca

1 taza de uva pasa

1/2 taza de jengibre fresco, picado

16 tazas de pulpa de mangos medio maduros

1. Coloca el vinagre, azúcar blanca, azúcar morena, jengibre en polvo, pimienta gorda, nuez moscada, chiles y sal en una olla grande. Deja que hierva durante 30 minutos. 2. Incorpora las cebollas, ajo, uva pasa, y jengibre. Deja que hierva otros 30 minutos. 3. Agrega los mangos y las almendras (si decides usarlas), mezcla bien y reduce el fuego a bajo. Cocina durante 30 minutos más y vierte dentro de frascos de vidrio esterilizados.

