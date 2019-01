Vinagreta balsámica picante Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Trocitos de chile seco de árbol le dan a esta vinagrega balsamica un toque diferente un poco picante que te va a fascinar. Ingredientes 3 cucharadas de vinagre balsámico

1/2 cucharadita de mostaza dijon

1 echalote, picado finamente

2 dientes de ajo, exprimidos

1/4 cucharadita de comino en polvo

1/4 cucharadita de chile de árbol triturado

1/3 taza de aceite de oliva

1. Bate el vinagre balsámico con la mostaza en un tazón pequeño. Incorpora el echalote, ajo, comino y chile de árbol; mezcla bien. Agrega lentamente el aceite de oliva, sin dejar de batir. Sigue batiendo hasta incorporar completamente, aproximadamente 1 o 2 minutos más. 2. Sazona con sal y pimienta. Deja reposar durante 10 minutos antes de servir para que los sabores se integren.

