Salsa picante de frambuesa Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 20 Frambuesas frescas con cebolla, chile jalapeño, cilantro y jugo de limón. Una salsa agridulce, ideal para un día caluroso. Acompáñala con totopos de maíz. Ingredientes 2 tazas de frambuesa fresca

1/4 taza de cebolla amarilla picada

3 cucharaditas de chiles jalapeños frescos, finamente picados

1 diente de ajo, finamente picado

1/4 taza de cilantro fresco picado

1/2 cucharadita de azúcar blanca

3 cucharadas de jugo de limón recién exprimido Cómo hacerlo 1. Mezcla todos los ingredientes en un recipiente mediano. Tapa y refrigera durante por lo menos 1 hora antes de servir.

