Jarabe de coco para hot cakes Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 16 Dale un toque original a tus hot cakes con este jarabe de origen hawaiano a base de leche de coco, jarabe de maíz y coco rallado. Ingredientes 400 mililitros de leche de coco

2 cucharadas de fécula de maíz

2 tazas de jarabe de maíz

1/2 taza de azúcar blanca

1. Coloca la leche de coco y fécula de maíz en una cacerola a fuego suave y revuelve hasta disolver. Agrega el jarabe de maíz, azúcar y coco. Deja que suelte el hervor, moviendo constantemente. En cuanto empiece a hervir a borbotones, retírala del fuego. Permite que se enfríe completamente antes de servir.

