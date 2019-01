Sopa de papa al horno Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Ésta es la mejor receta que existe de sopa de papa al horno. Es una sopa espesa y se puede acompañar con sólo una ensalada. Le va a encantar a toda tu familia. Ingredientes 9 papas

170 g de mantequilla

2/3 de taza (85 g) de harina

1,5 L de leche

½ cucharada de sal 1 cucharadita de pimienta negra

3 rebanadas de tocino, cocidas, picadas, divididas

4 cebollas cambray picadas

300 g de queso cheddar rallado

1. Pica las papas con un tenedor y cocina en el horno de microondas de 3 o 4 a la vez. Saca la pulpa de las papas cocidas, con la ayuda de una cuchara, mientras las otras se cocinan. 2. En una cacerola grande a fuego medio, derrite la mantequilla. Agrega la harina y cocina durante 1 minuto. Agrega la leche poco a poco, revolviendo constantemente, hasta que espese. Agrega la pulpa de papa, sal, pimienta, mitad del tocino, mitad de las cebollas cambray y la mayor parte del queso (reserva suficiente para servir). Cocina todo hasta que se haya calentado completamente. 3. Incorpora la crema y permite que se caliente. Sirve la sopa y coloca el resto del tocino, cebollas y queso sobre la superficie de cada plato.

