Aceite de oliva con vinagre y queso Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Adereza tu pan rústico a la hora de la comida con esta mezcla de aceite de oliva, vinagre balsámico, ajo. ¡Tal y como lo sirven en los restaurantes italianos! Ingredientes 1/4 taza de aceite de oliva

5 dientes de ajo

2 cucharadas de vinagre balsámico

2 cucharadas de queso parmesano

1 cucharada de orégano seco triturado

Pimienta negra recién molida, al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca el aceite de oliva en un plato hondo. Exprime los ajos, uno por uno, sobre diferentes áreas del plato. Agrega el vinagre balsamico y espolvorea con queso parmesano y orégano. Sazona con pimienta negra. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.