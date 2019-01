Aderezo oriental de jengibre Tiempo Total 1 H 31 Min Tiempo Activo 1 Min Tiempo Prep 1 H 30 Min Porciones 20 Jengibre, ajo y miel en una base de aceite de oliva con vinagre de arroz. Un aderezo para todo tipo de ensaladas, especialmente de col. Ingredientes 3 dientes de ajo, finamente picados

2 cucharadas de raíz de jengibre, finamente picada

3/4 taza de aceite de oliva

1/3 de taza de vinagre de arroz

1/2 taza de salsa de soya

3 cucharadas de miel

1. Coloca el ajo, jengibre, aceite, vinagre, salsa de soya, miel y agua en un frasco con tapadera. Tapa bien y agita vigorosamente. Retira la tapadera y calienta durante 1 minuto dentro del horno de microondas, únicamente para disolver la miel. Deja enfriar y agita bien antes de servir. Mantén este aderezo en refrigeración.

