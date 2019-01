Tacos de carne con tocino Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 19 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Tortillas de maíz recién hechas rellenas de trocitos de res guisados con tocino, cebolla y morrón. ¡Para chuparse los dedos! Ingredientes 1 cucharada de aceite

250 gramos de tocino, picado

750 gramos de bistec de bola, cortado en trocitos

1 cebolla grande, cortada en medias lunas

1 chile morrón grande, sin semillas y picado Sal, al gusto

18 tortillas de maíz recién hechas

1/2 manojo de cilantro picado

1 cebolla grande, picada

Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Agrega el tocino y fríe hasta que suelte la mayor parte de su grasa, cuidando que no se dore. Incorpora la carne y fríe durante unos minutos, moviendo de vez en cuando, hasta que se haya dorado uniformemente. Luego añade la cebolla y el chile morrón, y sazona con un poco de sal. Cocina hasta que la carne se haya cocido completamente y la cebolla y el pimiento suavizado, aproximadamente 10 minutos más. 2. Rellena las tortillas calientes con el guiso justo al momento de servir. Agrega cilantro, cebolla y salsa.

