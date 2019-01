Carne de puerco con calabacitas Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Trozos de lomo de puerco cocidos a presión con calabacitas, cebolla y una salsa de jitomate. Listo en cuestión de minutos. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta, al gusto

1 kilo de lomo de puerco, cortado en cubos

1 kilo de calabacitas, cortadas en tiras

1 cebolla mediana, rebanada

4 jitomates guaje

1. Calienta el aceite en una olla de presión a fuego medio-alto. Salpimienta los trozos de lomo y fríe en el aceite caliente hasta que se hayan dorado uniformemente. Agrega las calabacitas, cebolla y ajo, y fríe durante un par de minutos más. 2. Mientras, muele el jitomate hasta hacerlo puré y cuela sobre la carne y verduras doradas. Tapa la olla y coloca la válvula. Cuando empiece a sonar, reduce el fuego a bajo y cocina durante 15 minutos. Deja la olla sen enfríe lo suficiente antes de abrir.

