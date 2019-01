Tacos de pollo al horno Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Tortillas de harina rellenas de una ensalada de pollo con zanahoria, chícharos y elote. Estos tacos se hornean con crema y queso, y se sirven con una salsa de jitomate con un toque de chipotle. Ingredientes 1 cucharada de mantequilla

1 pechuga de pollo, desmenuzada

1 taza de Ensalada Campesina DelMonte®, escurrida

6 tortillas de harina

1/2 taza de crema ácida 6 rebanadas delgadas de queso adobera

3 jitomates guaje

1 chile chipotle en adobo

1 diente de ajo

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 ºC. Engrasa con mantequilla un molde refractario rectangular. 2. Mezcla la pechuga de pollo con la Ensalada Campesina. Enrolla como tacos y acomoda en el refractario, sin encimar. Baña los tacos con la crema y cubre con el queso adobera. Hornea en el horno precalentado hasta que el queso se haya fundido, aproximadamente 15 minutos. 3. Mientras, cuece los jitomates en agua hirviendo hasta que su piel empiece a desprenderse. Pela y licua junto con el chile chipotle y el ajo. Sazona con sal. 4. Sirve los tacos de pollo bañadas en la salsa de jitomate.

