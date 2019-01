Lomo mechado a la toronja Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Delicioso lomo de cerdo mechado con tocino, pimiento morrón y pasas, y cocido en jugo fresco de toronja. Una receta casera fácil y rápida. Ingredientes 150 gramos de tocino, picado

1 lomo de cerdo de 1 kilo

100 gramos de pasas

1 pimiento morrón, sin semillas y cortado en tiras pequeñas

3 dientes de ajo, en rebanadas delgadas

Sal y pimienta molida, al gusto

1/2 litro de jugo fresco de toronja

1 cucharada de miel Cómo hacerlo 1. Calienta un sartén a fuego medio y fríe el tocino en su propia grasa, hasta que se haya dorado. Retira del sartén y deja la grasa en el sartén. 2. Mecha el lomo con el tocino dorado, pasas, pimiento morrón y ajo. Sazona con sal y pimienta por todos lados. 3. Calienta la grasa del tocino a fuego medio y fríe el lomo hasta que se haya dorado ligera y uniformemente. Escurre el exceso de grasa. 4. Coloca el lomo dorado dentro de la olla de presión y agrega el jugo de toronja y la miel. Tapa y cuece a presión durante 30 minutos desde el momento en que suena la válvula. 5. Deja que la olla se enfríe antes de abrir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.