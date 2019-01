Aderezo zinfandel Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 10 Vino tinto zinfandel, cebollín y ajo picado en una base de mayonesa. El resultado es un aderezo cremoso que se lleva a la perfección con todo tipo de lechugas y col. Ingredientes 1/3 taza de cebollín picado

1/4 taza de vino tinto Zinfandel

3 cucharadas de vinagre de vino tinto

2 dientes de ajo, picados finamente

1/2 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta negra molida

3/4 taza de mayonesa Cómo hacerlo 1. Coloca todos los ingredientes, a excepción de la mayonesa, dentro de la licuadora o procesador de alimentos. Licua hasta tener un puré. Añade la mayonesa y licua de nuevo hasta tener una mezcla homogénea. Refrigera el aderezo hasta que esté frío y bátelo con un tenedor justo antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.