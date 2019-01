Carne de res en con salsa de jitomate y pimiento Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Paloma de res cocidos a presión en una salsa de jitomate con pimiento morrón y cebolla. Un platillo tan sabroso como jugoso. Ingredientes 1 cebolla, cortada en uñas

2 pimientos morrón verde, cortados en rajas

6 jitomates grandes, en cubos grandes

1 kilo de paloma de res, en cubos

3 pimientas gordas

2 cucharadas de aceite

3 tazas de agua Cómo hacerlo 1. Calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén grande. Agrega la cebolla y el pimiento, y sofríe hasta que se hayan suavizado. incorpora el jitomate y las pimientas, y cocina hasta que el jitomate empiece a deshacerse. 2. Calienta el aceite restante en una olla de presión a fuego medio. Agrega la carne y fríe hasta que haya perdido su color rojo. Agrega las verduras sofritas y el agua. Tapa la olla y cocina durante 20 minutos a partir de que suene la válvula. Permite que la olla se enfríe antes de abrir. 3. Sirve caliente y acompaña con puré de papa. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.