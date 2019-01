Machaca en salsa de tomate y chipotle Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Machaca con papas y zanahoria guisada en una salsa de tomate verde con chiles chipotles. ¡Para chuparse los dedos! Ingredientes 3 chiles chipotles secos, desvenados

500 gramos de tomates verdes (tomatillos), cortados a la mitad

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 cucharada de aceite 4 tazas de machaca

2 papas, peladas y en cubos pequeños

4 zanahorias, peladas y en cubos pequeños

Asa los chiles chipotles en un sartén pequeño, hasta que se hayan dorado ligera y uniformemente. 2. Coloca los chiles asados, tomates, cebolla y ajo en una olla. Cubre con agua y hierve hasta que los tomates cambien de color, cuidando que nos e revienten. Deja enfriar un poco y licua con muy poca agua. Reserva. 3. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Fríe la machada durante unos minutos, hasta que se haya dorado, luego agrega las papas y la zanahoria. Reduce el fuego a bajo y cocina, moviendo de vez en cuando durante 5 minutos. Agrega la salsa de tomate y chipotle, y sazona con sal. Cocina a fuego bajo durante 15 minutos o hasta que las verduras se hayan cocido completamente.

