Tortitas de carne con pasas y almendra Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 3 Tortitas de carne deshebrada de res con pasitas y almendras, ahogadas en un caldillo básico de jitomate. Ingredientes 500 gramos de carne de res para desehebrar

1 cebolla, cortada a la mitad

1 hoja de laurel

Sal, al gusto

4 jitomates

1 diente de ajo 1 cucharada de cebolla picada

2 cucharadas de pasitas picadas

2 cucharadas de almendras picadas

2 huevos, ligeramente batidos

2 cucharadas de aceite Cómo hacerlo 1. Coloca la carne en una olla de presión, cubre con agua y agrega 1/2 cebolla, 1 hoja de laurel y sal. Tapa y cuece a presión hasta que la carne se haya cocido completamente, aproximadamente 25 minutos. 2. Mientras, cuece los jitomates en agua hirviendo hasta que estén suaves. Licúalos con 1/2 bolla y 1 diente de ajo. Vierte dentro de una cacerola, sazona con sal y cocina a fuego bajo para que los sabores se integren. 3. Retira la carne cocida de la olla, deshebra y coloca en un recipiente. Agrega 1 cucharada de cebolla picada, pasas, almendras y huevo. Mezcla muy bien. 4. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Pon cucharadas de la carne en el aceite caliente formando y fríe hasta que las tortitas se hayan dorado ligeramente por ambos lados. 5. Pasa las tortitas fritas a la cacerola con el caldillo de jitomate, y cocina a fuego bajo durante 5 minutos. 6. Sirve calientes y acompaña con arroz a la mexicana. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.