Lomo con piña en salsa de dos chiles Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 3 Rebanadas de lomo de cerdo con trozos de piña en almíbar, guisado en una salsa espesa de chiles ancho y chipotle. Ingredientes 1/2 kilo de lomo de cerdo

1/2 cebolla

1 hoja de laurel

Sal, al gusto

4 chiles mulatos o anchos, desvenados

1 chile chipotle seco, desvenado 4 dientes de ajo

1 tortilla, tostada en el comal

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

1 pizca de pimienta negra molida

2 cucharadas de aceite

1. Coloca el lomo de cerdo y la cebolla en la olla de presión. Cubre con agua y agrega sal. Tapa y cuece a presión durante 30 minutos a partir del momento en que empiece a sonar la válvula. 2. Mientras, coloca 1 1/2 tazas de agua en una olla pequeña. Agrega los chiles, ajo, tortilla, consomé en polvo y pimienta. Hierve hasta que los chiles estén suaves y deja enfriar un poco. Licua hasta tener una salsa homogénea. 3. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio-bajo. Vierte la salsa anterior y fríe durante unos minutos, hasta que los sabores se hayan integrado. 4. Retira el lomo cocido de la olla y córtalo en rebanadas delgadas. Sumerge las rebanadas en la salsa ya sazonada y agrega la piña; mezcla con cuidado para que el lomo y la piña se cubran completamente de la salsa. Reduce el fuego a bajo y cocina durante 10 minutos.

