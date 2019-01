Aderezo de chile habanero Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Chile habanero, crema de cacahuate y ajo en una base de aceite de oliva con vinagre. El resultado es un mezcla ligeramente dulce y picante que puede utilizarse como aderezo, dip o marinada. Ingredientes 1 chile habanero, sin semillas y picado (usa guantes)

1/3 de taza de aceite de oliva

3 cucharadas de vinagre de arroz

2 cucharadas de crema de mantequilla cremosa

1 cucharada de agua

1 ciente de ajo, picado

1. Coloca el chile, aceite, vinagre crema de mantequilla, agua y ajo dentro del vaso de una licuadora. Licua hasta tener una mezcla homogénea. Agrega el ajonjolí y prende y apaga un par de veces, solo para mezclar. Vierte dentro de una salsera.

