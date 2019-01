Torta vietnamita Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Tortas de lomo de puerco con pepino, cilantro, cebolla y un toque de jugo de limón. Si lo deseas, agrega rebanadas de chiles jalapeños frescos. Ingredientes 4 rebanadas de lomo de puerco de 1/2 centímetro de grosor

4 bolillos, cortados a la mitad

4 cucharaditas de mayonesa, o al gusto

2 cucharadas de salsa oriental de chile con ajo

1/4 taza de jugo de limón persa 1 cebolla morada pequeña, en rebanadas delgadas

1 pepino, pelado y cortado tiras largas

2 cucharadas de cilantro fresco picado

Cuece las rebanadas de lomo en el horno, o en un sartén, hasta que se hayan cocido uniformemente. 2. Unta cantidades iguales de mayonesa en el migajón de los bolillos y rellena cada uno con 1 rebanada de carne cocida. Agrega un poco de salsa de chile con ajo sobre la carne y rocía con un poco de jugo de limón. Añade la cebolla, pepino y cilantro. Sazona con sal y pimienta, y agrega más jugo de limón.

