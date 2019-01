Aderezo ranch bajo en grasa Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 2 Jocoque, mayonesa light y crema light con diferentes hierbas y especias. Disfruta de este aderezo y tu ensalada sin remordimiento alguno. Ingredientes 1 1/3 tazas de jocoque

2/3 taza de mayonesa light

2/3 taza de crema ácida light

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo 2 cucharaditas de cebollín fresco picado

2 cucharaditas de eneldo fresco picado

2 cucharaditas de perejil fresco picado

1 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de pimienta Cómo hacerlo 1. Mezcla el jocoque con la mayonesa y la crema en un tazón. Incorpora el ajo en polvo, cebolla en polvo, cebollín, eneldo, perejil, sal y pimienta. Mezcla bien, cubre y refrigera durante por lo menos 30 minutos antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.