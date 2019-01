Aderezo cremoso de cítricos Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Jugos frescos de naranja y dos tipos de limón con aceite, huevo crudo y el toque dulde de la miel. Si el aderezo está demasiado espeso, adelgázalo un poco con crema liger para café. Ingredientes 1/4 taza de jugo de limón amarillo

1 taza de jugo de naranja

1 limón persa, su jugo

1 clara de huevo

3/4 taza de azúcar blanca

2 cucharadas de miel

2 tazas de aceite de canola

1. Coloca el jugo de limón amarillo, jugo de naranja, jugo de limón persa, huevo, clara de huevo, azúcar, miel y aceite en la licuadora o procesador de alimentos. Licua hasta tener una mezcla uniforme.

