Curtido salvadoreño para pupusas Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Col y zanahoria en vinagre con un poco de cebolla y un toque de orégano. Esta salsa salvadoreña se sirve tradicionalmente con pupusas. Ingredientes 1/2 cabeza de col, rebanada finamente

1 zanahoria, rallada

1 litro de agua hirviendo

3 cebollitas cambray, picadas finamente

1 taza de vinagre blanco

1/2 taza de agua

2 cucharaditas de orégano seco Cómo hacerlo 1. Mezcla la col y la zanahoria en un tazón grande y vierte el agua hirviendo encima. Deja reposar durante 5 minutos y escurre muy bien. Mezcla la cebollita cambray, vinagre, 1/2 taza de agua y orégano. Vierte sobre la mezcla de col y zanahoria y revuelve hasta integrar. Refrigera durante 20 minutos antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.