Aderezo tibio de tocino Tiempo Total 28 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Un aderezo diferente, pero bastante sabroso, con una consistencia similar a la del gravy. Sírvelo tibio sobre espinacas, pepinos o col. Ingredientes 8 rebanadas de tocino

1 1/2 tazas de azúcar blanca

3 cucharaditas de fécula de maíz

1/2 cucharadita de sal

1/4 taza de agua

1/2 taza de vinagre blanco Cómo hacerlo 1. Fríe el tocino en un sartén grande a fuego medio-alto hasta que se haya dorado uniformemente. Escurre, desmorona y reserva. 2. Mezcla el azúcar, fécula de maíz y sal en un tazón mediano. Vierte poco a poco el agua y el vinagre, batiendo constantemente para incorporar. 3. Coloca el tocino desmoronado en una cacerola y vierte encima la mezcla de vinagre. Cocina a fuego medio, moviendo de vez en cuando, hasta que se espese.

