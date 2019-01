Vinagreta griega Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Aceite de oliva y vinagre de vino con un toque de mostaza y orégano. Este aderezo se sirve sobre el souvlaki, un platillo griego de carnes asadas. Ingredientes 2 cucharadas de vinagre de vino tinto

1/2 diente de ajo, picado finamente

1/4 cucharadita de mostaza en polvo

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta negra molida

2 cucharaditas de orégano seco molido

1/2 taza de aceite de oliva extra virgen Cómo hacerlo 1. Coloca el vinagre, ajo, mostaza en polvo, sal, pimienta, orégano y aceite de oliva en un recipiente y bate con un batidor de globo hasta integrar perfectamente. Vierte dentro de un frasco y deja reposar durante por lo menos 2 horas antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

