Jalapeños caramelizados Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 74 Las rebanadas de chile jalapeño en escabeche reposan cubiertas de azúcar durante una semana. Sirve estos chiles sobre galletas o canapés con queso crema. ¡Dulces y picantes! Ingredientes 2 kilos de nachos de chiles jalapeños en escabeche

2 kilos de azúcar Cómo hacerlo 1. Escurre mitad del vinagre de los chiles y mézclalos con el azúcar en un recipiente de plástico de 4 litros de capacidad. Cierra herméticamente y deja reposar durante por lo menos 1 semana. Voltea el recipiente todos los días, permitiendo que los sabores se mezclen uniformemente.

