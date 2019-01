Jarabe de coco Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Leche de coco, coco seco rallado y azúcar se unen en este delicioso jarabe. Pruébalo sobre hot cakes con plátano... una verdadera delicia tropical. Ingredientes 1 lata (400 mililitros) de leche de coco

1 taza (75 gramos) de coco seco rallado

3/4 taza de azúcar morena o mascabado Cómo hacerlo 1. Coloca la leche de coco, coco rallado y azúcar en una cacerola pesada. Deja que empiece a hervir, reduce el fuego a bajo y cocina durante 20 minutos, moviendo constantemente. Vierte dentro del vaso de la licuadora y licua hasta tener una mezcla homogénea.

