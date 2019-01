Jarabe pegajoso de manzana Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Trocitos de manzana y nuez picada en un jarabe pegajoso con un toque de canela. Sírvelo sobre hot cakes, waffles, pan francés o como relleno de crepas. Ingredientes 4 1/2 cucharadas de mantequilla sin sal

4 manzanas rojas, peladas y picadas

3 cucharadas de jarabe de maíz

1 taza de azúcar mascabado

3 cucharadas de canela en polvo

2/3 taza de nueces tostadas y picadas Cómo hacerlo 1. Derrite la mantequilla en una cacerola a fuego medio. Incorpora las manzanas, azúcar, jarabe de maíz, canela y nueces. Cuando empiece a burbujear, reduce el fuego a bajo. Cocina hasta que las manzanas estén suaves y el jarabe se haya espesado, entre 10 y 15 minutos.

