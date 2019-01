Crema de cacahuate casera Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Crema de cacahuate cremosa y dulce. Se trata de una simple combinación de cacahuates tostados con aceite y un toque de miel de abeja. Ingredientes 2 tazas de cacahuates pelados y tostados

4 cucharadas de aceite vegetal

3 cucharadas de miel (opcional) Cómo hacerlo 1. Coloca los cacahuates en un procesador de alimentos y muélelos durante 1 minuto, hasta que empiecen a formar una bola. Sigue moliendo mientras revisas que la bola no tenga aceite encima. Si no lo tiene, sigue moliendo. Si lo tiene, agrega el aceite y muele durante 30 segundos más o hasta tener una mezcla cremosa. Agrega la miel y muele 30 segundos más. Si quieres un resultado aún más cremoso, agrega otra cucharada de aceite. 2. Almacena esta crema de cacahuate en un recipiente herméticamente cerrado y dentro del refrigerador.

