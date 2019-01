Pasta con salsa de chorizo español Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Una salsa de chorizo con jitomate, crema y un toque de chile en polvo, lo que la hace ligeramente condimentada. Una receta rápida y fácil. Ingredientes 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

800 g de puré de tomate o jitomates enlatados

4 dientes de ajo machacados

2 cucharaditas de romero finamente picado

Sal de grano y pimienta negra recién molida al gusto

2 cucharaditas de azúcar (o al gusto) 225 g de chorizo español en rebanadas

1 pizca de chile en polvo o al gusto

175 ml de crema espesa

2 cucharadas de perejil fresco picado

1. Derrite la mantequilla en una cacerola grande. Agrega los jitomates, el ajo y el romero. Sazona con sal y pimienta al gusto. Agrega el azúcar al gusto para endulzar los jitomates. 2. Cocina durante 5 minutos a fuego lento y luego agrega el chorizo, chile en polvo, crema y la mitad del perejil. 3. Sigue cocinando a fuego lento, revolviendo frecuentemente, hasta que el líquido se reduzca a la mitad. 4. Sazona al gusto y sirve con pasta italiana. Adorna con el resto del perejil y queso parmesano. ¡Deliciosa!

