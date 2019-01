Salsa de elote y frijol negro Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Granos de elote y frijoles negros con cebolla morada, pimiento morrón, azúcar y el toque ligeramente ácido del vinagre de arroz. Acompáñala con totopos de maíz. Ingredientes 2 latas (225 gramos cada una) de granos de elote, escurridos

2 tazas de frijoles negros enteros, cocidos y escurridos

1/2 cebolla morada, picada

1 pimiento morrón rojo, sin semillas y picado

1/2 taza de azúcar

1/2 taza de vinagre de arroz

1. Coloca los granos de elote, frijoles, cebolla, pimiento morrón y azúcar en un tazón grande. Incorpora el vinagre de arroz. Revuelve con cuidado y sazona con sal y pimienta.

