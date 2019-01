Salsa de moras azules Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Moras azules y jugo de naranja con un toque de almendra y canela. Sirve esta salsa sobre hot cakes, waffles o helado. También la puedes utilizar como relleno de pasteles o pay. Ingredientes 2 tazas de moras azules frescas o congeladas

1/4 taza de agua

1 taza de jugo de naranja

3/4 taza de azúcar blanca

1/4 taza de agua fría

3 cucharadas de fécula de maíz

1/2 cucharadita de extracto de almendra

1/8 cucharadita de canela molida Cómo hacerlo 1. Coloca las moras, 1/4 taza de agua, jugo de naranja y azúcar en una cacerola chica a fuego medio. Revuelve con cuidado y deja que suelte el hervor. 2. Disuelve la fécula de maíz en 1/4 taza de agua fría; vierte poco a poco dentro de la cacerola con las moras, revolviendo cuidadosamente para no machacarlas. Cocina a fuego lento hasta que esté lo suficientemente espesa, entre 3 y 4 minutos aproximadamente. Retira del fuego e incorpora el extracto de almendra y la canela. Si sientes que la salsa está demasiado espesa para tu gusto, adelgázala con un poco de agua. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.