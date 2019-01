Aderezo de ensaladas tipo restaurante italiano Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Empieza con el aderezo italiano comercial y mejóralo con ajo y hierbas secas. Sírvelo sobre tus ensaladas de lechuga. Ingredientes 1 botella (337 mililitros) de aderezo italiano de aceite de oliva

1 diente de ajo, picado

1/2 cucharadita de albahaca seca

1/2 cucharadita de orégano seco

1. Coloca el aderezo italiano, ajo, albahaca, orégano y azúcar en un tazón. Bate bien con un batidor de globo. Vierte dentro de un frasco con tapadera, tapa bien y refrigera durante 24 horas. Sírvelo frío.

