Aderezo de mayonesa y cátsup Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Mayonesa, salsa cátsup y aceite con un toque de cebolla y vinagre blanco. Una receta fácil que se convertira en tu favorita. Ingredientes 1/2 taza de salsa cátsup

1 taza de aceite vegetal

1/4 taza de mayonesa

1/4 taza de vinagre blanco

1/4 taza de azúcar blanca

1/4 taza de cebolla finamente picada

1 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de pimienta Cómo hacerlo 1. Coloca la salsa cátsup, aceite, mayonesa, vinagre, azúcar, cebolla, sal y pimienta en el vaso de la licuadora; licua hasta tener una mezcla homogénea. Mantén este aderezo en refrigeración. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.