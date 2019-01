Aderezo de queso azul con jocoque Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Queso azul, jocoque, crema y mayonesa se unen en este aderezo cremoso para darle más sabor a tus ensaladas favoritas. Ingredientes 75 gramos de queso azul

3 cucharadas de jocoque

3 cucharadas de crema ácida

2 cucharadas de mayonesa

2 cucharadas de vinagre de vin o blanco

1/4 cucharadita de azúcar

1/8 cucharadita de ajo en polvo

Machaca el queso junto con el jocoque, dentro de un tazón y con la ayuda de un tenedor, hasta que tenga la apariencia de queso cottage. Incorpora la crema, mayonesa, vinagre, azúcar y ajo en polvo. Sazona al gusto con sal y pimienta.

