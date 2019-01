Salsa de pepino y melón Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 14 Pepino y melón picados se mezclan con jitomate, cebolla, jalapeño y cilantro. Una salsa ligera, fresca y deliciosa. Sírvela sobre pescado o pollo asado. Ingredientes 2 pepinos europeos grandes, finamente picados

3 tazas de melón chino finamente picado

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

1/2 chile jalapeño, picado

1 limón, su jugo y ralladura 1 cebolla morada chica, picada

1 jitomate saladet, picado

1 manojo de cilantro, picado

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta negra molida Cómo hacerlo 1. Coloca los pepinos, melón, aceteite, jalapeñó, jugo y ralladura de limón, cebolla, jitomate, silantro sal y pimienta en un recipiente. Mezcla con cuidado. Cubre con plástico adherente y refrigera durante por lo menos 2 horas para que los sabores se integren. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.