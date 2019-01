Salsa tibia de durazno y pera Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Trocitos de durazno y pera sofritos con cebolla, ajo, miel y curry en polvo. Esta salsa dulce y ligeramente picante se lleva muy bien con todo tipo de carnes asadas, horneadas o hervidas. Especialmente buena sobre pescado o pollo. Ingredientes 1 cucharada de aceite de oliva

1/2 cebolla morada, picada

2 dientes de ajo, picados

4 duraznos, picados

1 pera, pelada y picada

1/2 taza de miel

1 cucharadita de curry en polvo

Calienta el aceite de oliva en un sartén chico a fuego medio-bajo y sofríe la cebolla y el ajo hasta que se vean transparentes, aproximadamente 5 minutos. Incorpora los duraznos, pera y miel; mezcla y cocina todo junto durante 2 minutos. Sazona con el curry en polvo, sal y pimienta. Deja el sartén en el fuego hasta que la salsa esté caliente, entre 5 y 6 minutos.

