Gravy de pollo Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Una salsa espesa de caldo de pollo con crema y un toque de chile en polvo. Sirve este gravy sobre carnes, pollo y pavo. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla sin sal

1/2 taza de harina de trigo

1 litro de caldo de pollo

1/3 taza de crema para batir

Sal y pimienta blanca molida, al gusto

1 pizca de chile en polvo Cómo hacerlo 1. Derrite la mantequilla en una cacerola a fuego medio-bajo. Incorpora la harina y cocina de 10 a 12 minutos, moviendo constantemente. 2. Sin dejar de mover, añade poco a poco el caldo de pollo. Reduce el fuego a bajo y deja que hierva a fuego lento, moviendo constantemente, hasta que esté lo suficientemente espeso, entre 10 y 15 minutos. Apaga, añade la crema y sazona con sal, pimienta y chile en polvo.

