Vinagreta de balsámico Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Una vinagreta balsámica con mostaza, miel y, sobre todo, el balance perfecto entre dulce y salado. Sírvela sobre tu ensalada favorita. Ingredientes 1/2 taza de aceite de oliva

1/4 taza de vinagre balsámico

1 cucharadita de miel

1 cucharadita de mostaza dijon

1 echalote, finamente picado

1 diente de ajo, finamente picado

1. Coloca el aceite de oliva, vinagre balsámico, miel, mostaza dijon, echalote, ajo, sal y pimienta en un frasco. Tapa el frasco y agítalo vigorosamente hasta que todos los ingredientes se hayan integrado perfectamente.

