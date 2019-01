Vinagreta de pera Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Pera, vino blanco, aceite de oliva y balsámico blanco se transforman en esta vinagreta ligera y elegante. Ingredientes 1 pera madura, pelada y picada

1/2 taza de vino blanco

1 diente de ajo, picado

2 cucharaditas de mostaza dijon

1/4 taza de vinagre balsámico blanco

1 cucharadita de pimienta negra molida

1/4 cucharadita de sal

1/2 taza de aceite de oliva Cómo hacerlo 1. Licua la pera, vino blanco, ajo, mostaza dijon, vinagre balsámico, pimienta negra y sal hasta mezclar bien. Sigue licuando e incorpora el aceite en un hilo delgado. Licua unos segundos mas hasta que el aderezo esté espeso y cremoso. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.