Compota de cereza para carnes Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Una salsa agridulce y espesa de cerezas frescas con romero y un toque de vinagre balsámico. Sírvela sobre carne de res, pavo, borrego al horno o chuletas de cerdo. Ingredientes 2 tazas de cerezas frescas, sin hueso y en mitades

1/4 taza de azúcar blanca

1/2 cucharadita de romero fresco finamente picado

1 1/2 cucharadita de agua

1 cucharadita de vingare balsámico (opcional)

1 pizca de sal

Calienta las cerezas, azúcar, romero y agua en una cacerola a fuego alto. Deja que suelten el hervor y reduce el fuego a medio-bajo. Tapa y cocina hasta que las cerezas estén suaves y la salsa espesa, aproximadamente 15 minutos. Retira del fuego e incorpora el vinagre. Sazona con sal y pimienta. Sirve esta compota tibia o fría.

