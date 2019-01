Chiles jalapeños para nachos Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Prepara en casa estos chiles jalapeños en vinagre. Son deliciosos en nachos, sándwiches y hasta esnsaladas. Ingredientes 3/4 taza de agua

3/4 taza de vinagre blanco

3 cucharadas de azúcar blanca

1 cucharada de sal

1 diente de ajo, finamente picado

1/2 cucharadita de orégano

Calienta el agua, vinagre, azúcar, sal, ajo y orégano en una cacerola a fuego alto. Cuando empiece a hervir, incorpora los jalapeños y retira del fuego. Deja enfriar durante 10 minutos. 2. Coloca los chiles en frascos limpios y cúbrelos con el vinagre. Tapa y refrigera hasta antes de usar.

