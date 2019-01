Salsa oriental de cacahuate Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 24 Crema de cacahuate, leche de coco y jugo de limón con un toque ligeramente picante. Sirve esta salsa sobre pollo o carne de cerdo asada, o como dip de verduras. Ingredientes 1/2 taza de crema de cacahuate

1 limón, su jugo

1 diente de ajo, picado

1 cucharada de salsa picante de botella

2 cucharadas de leche de coco

1 cucharada de salsa de soya

1. Coloca todos los ingredientes en un tazón y bátelos con un batidor de globo hasta tener una mezcla homogénea. Si es necesario, agrega más agua caliente a cucharadas.

