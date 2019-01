Camarones con salsa tailandesa de plátano Tiempo Total 18 Min Tiempo Activo 3 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 ¡Súper refrescante! Siempre preparo salsa de más para comerla después de un largo día de trabajo. Sirve en una hoja de plátano con rodajas de limón. Ingredientes 2 plátanos pelados y en rebanadas delgadas

2 pepinos pelados, sin semillas y picados

1 buen puño de hojas frescas de hierbabuena

1 buen puño de cilantro fresco

1 cucharadita de raíz de jengibre fresco, finamente picado 1 chile rojo fresco en rebanadas delgadas

jugo de 1 limón grande

1 cucharada de salsa de pescado

1 cucharada de azúcar mascabado

750 g de camarones pelados y limpios Cómo hacerlo 1. En un tazón grande, mezcla los plátanos, pepino, hierbabuena, cilantro, jengibre y chile rojo para hacer la salsa. 2. En un tazón pequeño, mezcla el jugo de limón, la salsa de pescado y el azúcar mascabado hasta que ésta se haya disuelto. Incorpora a la salsa. 3. Pon a hervir agua con un poco de sal en una cacerola grande. Agrega los camarones y cocina durante 3 minutos o hasta que tome un tono opaco. Sirve con la salsa de plátano.

