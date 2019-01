Horchata con coco Tiempo Total 6 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Horchata de arroz con agua de coco, coco rallado y almendras, endulzada con leche condensada y servida con hielo. Si lo deseas, conviértela en un coctel agregando ron. Ingredientes 1 taza de arroz

1 taza de almendras

1 taza de coco rallado

3 tazas de agua hirviendo

400 mililitros de leche de coco

1 lata (397 gramos) de leche condensada

5 tazas de agua fría

Coloca el arroz, almendras y coco en un procesador de alimentos y muélelos hasta tener una consistencia similar a la de la arena. Vierte dentro de un recipiente con el agua hirviendo, tapa y deja reposar durante 6 horas o toda la noche. 2. Cuela el agua dos veces con un cedazo fino y desecha los ingredientes molidos. Agrega al agua la leche de coco y la leche condensada. Incorpora el agua fría y mezcla bien. Sirve en vasos con hielo.

